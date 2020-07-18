Son dakika haberi! Üvey kardeşlerin ev yapma meselesinde kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Sur ilçesine, eski ve yeni eşlerin çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile kavga çıktı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine, eski ve yeni eşlerin çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Olay, Sur ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çocukların da araya girmesiyle tartışma bir anda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hamdiye Şık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hamdiye Şık, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Kocaköy ilçesinde defnedildi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA