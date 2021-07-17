Son dakika haberi: Uşak'taki yangında 400 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Takmak köyünde H.K'ye ait arazide biçerdöverle ekin biçimi yapıldığı sırada, yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın çevre tarlalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, arasında ekili alanların da bulunduğu yaklaşık 400 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Öte yandan yangın sırasında tarlalarda bulunan 6 koyunun da yünlerinin yandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın