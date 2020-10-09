Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu

09.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:47

Uşak'ta kayıp olarak bildirilen ve iki gündür aranan 4 çocuk, Kütahya'nın Simav ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Uşak kent merkezinde yaşayan Ahmet Yumuk (15), Yusuf Çolak (15), Ayşe (13) ve Havva Coşkun'un (14) ailelerine haber vermeden piknik amacıyla evlerinden ayrılarak Uşak'tan Simav'a geldi. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine kayıp çocuklar önce Pazarlar ilçesinde, daha sonra da Simav ilçesinde aranmaya başladı.

KAMP YAPARKEN BULUNDULAR

Kayıp çocuklar, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Simav'ın Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çadır kurarak piknik yaptıkları sırada bulundu. Ayşe ve Havva Coşkun'un babası Hasan Coşkun, çocuklarından haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini ifade etti. Ahmet Yumuk'un annesi Asiye Tanrıöver (41) ise, 4 çocuğun arkadaş olduğunu ve sağ salim kendilerine ulaşmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

İfadeleri alınan 4 çocuk daha sonra ailelerine teslim edildi.

Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Ata Demirer Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Hatay Belen Erkek Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 23:47:23. #1.14#
title