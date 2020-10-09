Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu

Uşak'ta kayıp olarak bildirilen ve iki gündür aranan 4 çocuk, Kütahya'nın Simav ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Uşak kent merkezinde yaşayan Ahmet Yumuk (15), Yusuf Çolak (15), Ayşe (13) ve Havva Coşkun'un (14) ailelerine haber vermeden piknik amacıyla evlerinden ayrılarak Uşak'tan Simav'a geldi. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine kayıp çocuklar önce Pazarlar ilçesinde, daha sonra da Simav ilçesinde aranmaya başladı.

KAMP YAPARKEN BULUNDULAR

Kayıp çocuklar, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Simav'ın Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çadır kurarak piknik yaptıkları sırada bulundu. Ayşe ve Havva Coşkun'un babası Hasan Coşkun, çocuklarından haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini ifade etti. Ahmet Yumuk'un annesi Asiye Tanrıöver (41) ise, 4 çocuğun arkadaş olduğunu ve sağ salim kendilerine ulaşmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

İfadeleri alınan 4 çocuk daha sonra ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin