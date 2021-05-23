Son dakika haberi... Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan, "Filistin'de siyasi çözüme götürecek kalıcı ateşkes için çalışılmalı" vurgusu
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Son dakika haberi... Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan, "Filistin'de siyasi çözüme götürecek kalıcı ateşkes için çalışılmalı" vurgusu

Son dakika haberi... Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan, 'Filistin'de siyasi çözüme götürecek kalıcı ateşkes için çalışılmalı' vurgusu
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda parlamentonun ikinci kanadı olan Senato Başkanı ve komisyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve böylelikle Filistinlilerin meşru haklarını elde edecekleri siyasi bir çözüme zemin hazırlanması için bölgesel ve uluslararası düzeyde çabaları yoğunlaştırmanın önemini vurguladı.

Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için "iki devletli çözümün" dışında bir alternatif olmadığını vurgulayan Ürdün Kralı, şunları kaydetti:

"Ürdün tüm imkanlarını ve diplomatik ilişkilerini Filistin davasının hizmetine sunuyor. Ürdün, Haşimi vesayeti doğrultusunda, Kudüs'teki Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan mekanları korumak amacıyla tüm çabalarını sürdürüyor."

Kral Abdullah, İsrail saldırılarından sonra Gazze halkının sıkıntılarının hafifletilmesi ve Kudüs'teki Filistinlilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mart 2013'te imzaladığı "Kudüs ve Kutsal Yerleri Koruma" anlaşmasına göre, Ürdün'ün Kudüs ve Filistin topraklarındaki kutsalları koruma hakkı bulunuyor.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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