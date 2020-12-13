Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

13.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 00:19
Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

Bizim Sokak, İkinci Bahar, Ruhsar, Arka Sokaklar gibi dizi ve filmlerde rol alan usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti.

Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi.

Yavaşoğlu; Bizim Sokak, İkinci Bahar, Ruhsar, Arka Sokaklar ve daha birçok dizi ve filmde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

Usta oyuncu, 5 Ağustos 1942 tarihinde dünyaya geldi. Üvey Baba dizisi ile tanınan Yavaşoğlu, sayısız film, dizi ve animasyonda seslendirme yaptı. Bunlardan en popüleri Temel Reis'teki Kabasakal karakteriydi. Hayat Dediğin, Akasya Durağı, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi, İki Aile, İkinci Bahar,Ruhsar, Kaynanalar gibi yapımlarda boy gösterdi.

Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet

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