Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise "Bize yardımcı olun" dediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise "Bize yardımcı olun" dediler

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de sokağa kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey partisine polis baskın yaptı. Polisin baskın anında okey masasında yakalanan kişiler polislere "Biz sizi anlıyoruz siz de bizi anlayın, bize yardımcı olun" diye teklifte bulunurken polis ekipleri kafede keyif yapan 22 kişiye 69 bin 960 lira ceza kesti.

Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Dudullu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekana baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeride nargile keyifli okey oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı.

22 KİŞİ YAKALANDI

Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışırken bazıları saklanmaya çalıştı. Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken kafede nargile keyifli okey oynayan 22 kişi ile karşılaştı.

Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise 'Bize yardımcı olun' teklifi ettiler

"BİZE YARDIMCI OLUN"

Mekanda nargile keyifli okey oynayan kişilerden biri ceza yememek için polis ekiplerini ikna etmeye çalışarak, "Biz sizi de anlıyoruz, zevkine gelip burayı basmadınız. Biz sana görevini kötüye kullanıyorsun demiyoruz. Ama siz de bu konuda bize yardımcı olun" diye ekiplere teklifte bulundu.

"KAMERAYI KAPATIN AYIP"

Basılan mekanda görüntülenmek istemeyen kişiler ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Kendilerinin çekilmemesini isteyen kişiler," Kamerayı kapatır mısın artık yeter ayıp" diye tepki gösterdi.

TOPLAM 70 BİN TL CEZA KESİLDİ

Mekanda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 22 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 69 bin 960 TL para cezası kesildi.

Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise 'Bize yardımcı olun' dediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise "Bize yardımcı olun" dediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:18:22. #1.15#

title