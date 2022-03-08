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Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Sumi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgenin gece boyunca Rus ordusunun saldırısına uğraması sonucu 4 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği ve sivil kayıplar olduğu belirtildi.

Sumi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgenin gece boyunca Rus ordusunun saldırısına uğraması sonucu 4 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği ve sivil kayıplar olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları gece boyunca devam etti. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy, Sumi bölgesinin gece boyunca Rus uçaklarının saldırısına uğradığını ve yaşanılan çatışmalarda 4 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zhyvytskyy, "Sumi bölgesi için zor bir gündü. Rus uçakları Sumi bölgesinde, sivil yerleşimleri vurdu. Çocuklar da dahil ölü ve yaralılar var. Bölgede kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Çocukların öldüğü ve üzerlerine bombaların atıldığı bir savaşta hangi kurallardan bahsedebiliriz" dedi.

Okhtyrka şehrindeki saldırılarda bir ısıtma santralinin de zarar gördüğünü açıklayan Vali, "Okhtyrka ise top atışlarıyla vuruldu. Sivil yerleşim alanları bombalandı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, bugün Kiev saatiyle 10.00'dan itibaren Rusya ve Ukrayna arasında sivillerin tahliye edilebilmesi için "geçici ateşkes" ilan edildi.

(Bekir Keskin/ İHA)

Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandı

Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandı

Son dakika haberleri! Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Sumi, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

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