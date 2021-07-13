Son dakika haber: Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Nuh Mehmet Özdemir'in (56) kullandığı 34 EA 961 plakalı cip, D-100 Karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü Özdemir ile oğlu Ruhan Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz