Tuzla'da villada korkutan yangın
05.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:26
Tuzla ilçesinde, bir villanın çatısında yangın çıktı.
Tuzla ilçesinde, bir villanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Tepeören, Eski Ankara Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. Yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, villa çalışanları basın mensuplarına tepki gösterdi.
(Yusuf Enes İnce - Metin Başar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı