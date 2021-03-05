Tuzla'da villada korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tuzla'da villada korkutan yangın

05.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:26
Tuzla'da villada korkutan yangın

Tuzla ilçesinde, bir villanın çatısında yangın çıktı.

Tuzla ilçesinde, bir villanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Tepeören, Eski Ankara Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. Yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, villa çalışanları basın mensuplarına tepki gösterdi.

(Yusuf Enes İnce - Metin Başar/İHA)

Tuzla'da villada korkutan yangın
Tuzla'da villada korkutan yangın
Tuzla'da villada korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Hande Soral Cemal Hünal Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla'da villada korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:33:20. #1.14#
title