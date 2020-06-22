Son dakika haberi | Türkmenistan'dan ambulans uçakla yurda getirilen 9 yaşındaki Nihal Aydın, Hacettepe Hastanesi'ne...
Gelen son dakika haberine göre Ambulans uçağın inişi Anne Zuhal Aydın ile röportaj Nihal Aydın'ın uçaktan indirilmesi Nihal Aydın'ın ambulansa götürülmesi Ambulansın havalanından ayrılışı ANKARA - Türkmenistan'dan ambulans uçakla Ankara'ya getirilen 9 yaşındaki Nihal Aydın, Esenboğa Havalimanı'ndan Hacettepe...
22.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:32
Ambulans uçağın inişi
Anne Zuhal Aydın ile röportaj
Nihal Aydın'ın uçaktan indirilmesi
Nihal Aydın'ın ambulansa götürülmesi
Ambulansın havalanından ayrılışı ANKARA - Türkmenistan'dan ambulans uçakla Ankara'ya getirilen 9 yaşındaki Nihal Aydın, Esenboğa Havalimanı'ndan Hacettepe Hastanesi'ne nakledildi.
Kaynak: AA