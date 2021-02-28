Son dakika haberi! Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşadı
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Son dakika haberi! Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşadı

28.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:44
Son dakika haberi! Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi yaşadı

Son dakika haberi: Türkiye Kent Konseyleri Birliği yönetim kurulu üyeleri, Ardahan'da yapılan kurul toplantısının ardından yüzeyi yaklaşık 40 santimetre buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı, kar motoruna bindi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği yönetim kurulu üyeleri, Ardahan'da yapılan kurul toplantısının ardından yüzeyi yaklaşık 40 santimetre buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı, kar motoruna bindi.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, atlı kızakla yapılan gezi sırasında misafirlere Çıldır Gölü ve bölge hakkında bilgi verdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Mürsel Sabancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent konseylerinin, kentlerin dertleriyle dertlenen gönüllülerin bir araya geldiği güçlü bir katılım olduğunu belirten Sabancı, şöyle konuştu:

"3 gündür Ardahan'da bu kentle ilgili bazı çalışmalar yaptık. Bugün de Çıldır Gölü'nü ziyaret ettik. Burada muhteşem bir doğa ve güzellik var. Her kentin kendine özgü bir güzelliği var. Çıldır ise bu bölgenin özel bir değeri."

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ise Çıldır Gölü'nden çok etkilediğini belirterek, harika bir doğasının olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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