Son dakika haberi... Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi, soruşturma başlatıldı
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Son dakika haberi... Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi, soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi, soruşturma başlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANTALYA'nın İbradı ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda bulunan isim levhasındaki Türk bayrağına silahla ateş edilmesi sonucu 5 ayrı delik oluştu.

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda bulunan isim levhasındaki Türk bayrağına silahla ateş edilmesi sonucu 5 ayrı delik oluştu. Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İbradı Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'ndaki isim levhasında bulunan Türk bayrağına saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk bayrağını hedef alarak, silahla ateş etti. Açılan ateş sonucunda Türk bayrağında 5 ayrı delik oluştuğu, isim levhasındaki bazı harflerin de düştüğü görüldü.

Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bayrak güvenlik güçleri tarafından değiştirildi.

 


Son dakika haberi... Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi, soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi... Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi, soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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