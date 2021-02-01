Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

01.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:19
Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberler: MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Cengiz Aslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Cengiz Aslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Aslan'ın cenazesi 2008 yılında hayatını kaybeden oğlu Alp Aslan'ın yanına defnedildi.

Edirnekapı Mezarlığında yapılan cenaze töreninde  eşi Nilgün Aslan ise ayakta durmakta zorlandı. Turgut Özal'ın göz doktoru olan ve Op. Dr. Cengiz Aslan'la beraber çalıştığını ifade eden  Prof. Dr. Murat Öncel, "Kendisine 1 ay önce göz ameliyatı yapacaktım. Kataraktı vardı ama nasip olmadı. Turgut Özal döneminde beraber çalıştık 35 yıldır tanıyorum kendisini. Sadece iyi bir doktor değil aynı zamanda çok iyi bir insandı" dedi.

Op. Dr. Aslan'ın çocukluk arkadaşı Dr. Oktay Duran da "Tanıdığım arkadaşlarımın arasında en efendi, en insan sever vatanın milletini en çok seven yapıya sahipti. Hastalarına kendinden çok daha fazla özen ve dikkat gösterirdi" diye konuştu.


- İstanbul
Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Guy Ritchie Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:22:42. #1.14#
title