Son dakika haber | İZMİR Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İZMİR Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti

24.03.2021 05:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 05:11

Son dakika haberine göre Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybettiİZMİR'in Buca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.E. (20) metro raylarına atlayarak yaşamına son verdi.

Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.E. (20) metro raylarına atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şirinyer İZBAN durağında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen T.E., Cumaovası-Aliağa yönüne giden treninin önüne atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde T.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelmelerini tamamlamasının ardından T.E.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | İZMİR Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | İZMİR Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | İZMİR Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti
Son dakika haber | İZMİR Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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