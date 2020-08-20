Son dakika haberi! 'TransAnatolia Rally Raid' yarışlarının Sakarya ayağında kaza...O anlar kamerada
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Son dakika haberi! 'TransAnatolia Rally Raid' yarışlarının Sakarya ayağında kaza...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... 'TransAnatolia Rally Raid' yarışlarının Sakarya ayağında kaza...O anlar kamerada -Yola izinsiz giren otomobil, İtalyan motokros yarışçısı ile çarpıştı -Kaza anı saniye saniye kayıt altına alındı Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally...

Son dakika haberi! 'TransAnatolia Rally Raid' yarışlarının Sakarya ayağında kaza...O anlar kamerada
20.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:41

'TransAnatolia Rally Raid' yarışlarının Sakarya ayağında kaza...O anlar kamerada

-Yola izinsiz giren otomobil, İtalyan motokros yarışçısı ile çarpıştı

-Kaza anı saniye saniye kayıt altına alındı

SAKARYA - Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Sakarya ayağında İtalyan sporcu, yola izinsiz giren otomobille çarpıştı. Kaza anı ise kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, 15 Ağustos da İstanbul dan start aldı. Yaklaşık 120 yarışçının katıldığı rallinin Sakarya ayağında dünyanın en iyi ve hızlı pilotları Sapanca Soğucak, Belengerme Yaylası, Taraklı Karagöl Yaylası, Akyazı Acelle, Davlunmaz, Oda Yeri, Pürenli Yaylası, Turnalı Yaylası, Keremali Yaylası, Sülüklü Göl ve Hendek yaylalarında kıyasıya yarıştı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan rallinin Akyazı kesiminde bulunan Acelle Yaylası Sultanpazarı yolu üzerindeki yarış güzergahında İtalyan motokros yarışçısı Francesca Gasperi, viraja girdiği sırada tüm önlemlere rağmen yola iziniz giren Toyota marka otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada bir vatandaş kamerasıyla o korku dolu anları saniye saniye kayıt altına aldı. Gasperi kazayı yara almadan atlatırken motosiklette ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazaya ilk olarak jandarma ekipleri müdahale ederken İtalyan sporcu, motosiklette yaşanan arıza nedeniyle yarışa ara vermek zorunda kaldı. Kameralara yansıyan kaza anında ise İtalyan motokros yarışçısı viraja girdiği esnada yola izinsiz giren Toyota marka otomobil ile çarpışması ve yarışçının otomobilin üzerine düşmesi yer alıyor.

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Kaynak: İHA

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