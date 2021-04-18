Son dakika haberi... TRAFO PATLAMASI KAMERADA

Son dakika haberi... DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik trafosu patladı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik trafosu patladı. Acıpayam ve Çameli ilçelerini elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.

Denizli'de dün etkili olan şiddetli rüzgar sırasında Alaaddin Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın ardından Acıpayam ve komşu ilçe olan Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı. Patlama sırasında çıkan alevler ve kıvılcımlar korku yaratırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparak arızayı giderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı