Son dakika haberi... TRAFO PATLAMASI KAMERADA
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Son dakika haberi... TRAFO PATLAMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik trafosu patladı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik trafosu patladı. Acıpayam ve Çameli ilçelerini elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.

Denizli'de dün etkili olan şiddetli rüzgar sırasında Alaaddin Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın ardından Acıpayam ve komşu ilçe olan Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı. Patlama sırasında çıkan alevler ve kıvılcımlar korku yaratırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparak arızayı giderdi.

Son dakika haberi... TRAFO PATLAMASI KAMERADA
Son dakika haberi... TRAFO PATLAMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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