Son dakika haberi... Trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllülerinin isimleri Çad'da yaşayacak

BURSA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Bursa'da Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 4 genç adına Çad'da su kuyuları açıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'da lise öğrencilerine yerli ve milli teknoloji bilincini aşılamak için çıktıkları yolda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kağan Talip Tığlı, Genç İHH Personeli Murat Can Kaya, YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH Gönüllüsü Tarık Kesekçi'nin isimleri Çad'da açılan 4 su kuyusuna verildi.

Kaan Talip Tığlı adına Walia Gossa köyünde, Murat Can Kaya adına Boutal Bagara köyünde, Yusuf Taha Göktaş adına Harangagui köyünde, Tarık Kesekçi adına ise Ambatta köyünde su kuyusu açıldı. Böylece hayır faaliyetleri içerisinde yer alan gençlerin adları, binlerce kilometre uzakta yaşatılacak.

Açılışı yapılan su kuyularıyla bölge halkı, temiz içme suyuna kavuştu. Su kuyusundan köylerde yaşayan 3 bin kişi istifade edecek.