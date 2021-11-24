Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca yan yana toprağa verildi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde önceki gün Büyükkarıştıran istikametine doğru giderken İstiklal-Kurtpınar Osb Mahallesi'nde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Özcan Özdemir ve eşi Nalan Özdemir, son yolculuklarına uğurlandı.

Muratlı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına; Muratlı'dan çok sayıda esnaf ve bölge sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından karı koca, Muratlı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Muratlı'da otel işletmeciliği ve tekstil işleriyle uğraşan Özcan Özdemir ve eşi Nalan Özdemir'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Önceki gün Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne hareket halindeki Özcan Özdemir sevk ve idaresindeki 59 AL 320 plakalı otomobil, yağıştan dolayı kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halindeki Recep Ö. yönetimindeki 59 S 6271 plakalı servis midibüsüne çarpmış, sürücü Özcan Özdemir ve araçtaki eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ