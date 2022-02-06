Son dakika haberi | Trafik kazasında hayatını kaybeden er Kemal Çalışkan'ın cenazesi defnedildi

Amasya'daki askeri birliğine teslim olmaya giderken Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden er Kemal Çalışkan'ın cenazesi memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Cenazesi Çorum'dan Yozgat'ın Çayıralan ilçesine getirilen er Çalışkan için öğle vakti Merkez Aşağı Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan'ın cenazesi Çayıralan ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene Çalışkan'ın ailesi ve yakınları ile Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Çalışkan, dün 2 arkadaşıyla otomobille Amasya'daki birliğine teslim olmaya giderken, Çorum-Samsun kara yolunda Sıklık mevkisinde rampaya tırmanan Gürcistan plakalı Murat U. idaresindeki tırın arızalanarak geri geri kaçıp otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.