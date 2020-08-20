Son dakika haberi | Trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberi | Trafik kazası: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

20.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:51

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kozan Yolu Böğrüdelik mevkisinde Erkan Karaoğlu idaresindeki 01 RF 329 plakalı otomobil ile 06 FS 6657 plakalı Mehmet Çalışkan'ın kullandığı 01 VAU 21 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ve hafif ticari araç bulunan Mürselin Çalışkan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika haberi | Trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

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