Son dakika gündem: TRABZON'DA, 5 NOKTADA KARANTİNA KARARI
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Son dakika gündem: TRABZON'DA, 5 NOKTADA KARANTİNA KARARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TRABZON'un Araklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 noktada karantina uygulaması başlatıldı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 noktada karantina uygulaması başlatıldı.

Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, 'Taştepe Mahallesi'nde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 2 noktada ve Özgür Sokak'ta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibariyle ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir' denildi.

Son dakika gündem: TRABZON'DA, 5 NOKTADA KARANTİNA KARARI
Son dakika gündem: TRABZON'DA, 5 NOKTADA KARANTİNA KARARI
Son dakika gündem: TRABZON'DA, 5 NOKTADA KARANTİNA KARARI
Son dakika gündem: TRABZON'DA, 5 NOKTADA KARANTİNA KARARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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