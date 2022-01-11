Son dakika haberi: Tokat'ta tilkilerin birbirini kovalaması cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberi: Tokat'ta tilkilerin birbirini kovalaması cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Tokat'ta tilkilerin birbirini kovalaması cep telefonu kamerasına yansıdı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tokat'ta tilkilerin birbirini kovalaması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta tilkilerin birbirini kovalaması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde iki tilkinin sokakta birbirini kovaladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir vatandaşın çektiği görüntülerde tilkilerin birbirini kovalamaları ve bir süre sonra gözden kaybolmaları yer alıyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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