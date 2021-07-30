Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı
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Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı

Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ta, sahte ürün satan bir iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi.

TOKAT'ta, sahte ürün satan bir iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. Esnaf arkadaşlarına destek için toplanan grupla polis arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Semerkant Mahallesi'nde F.S.'ye ait iş yerinin önünde meydana geldi. Ünlü markaların sahte tişört ve kot pantolonlarını sattığı tespit edilen iş yerine, polis ekiplerince baskın düzenlendi. Marka avukatı eşliğinde polisin baskın düzenlendiğini öğrenen esnafın bazıları kepenk kapatıp, söz konusu iş yerinin önünden ayrılmadı.Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan, esnaf arkadaşlarına destek olmak için toplanan kalabalığa, dağılmaları konusunda uyarı yaptı. Uyarıya aldırmayan kalabalığa Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında Çevik Kuvvet ekipleri ve grup arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olay sonrasında grup dağıtıldı. Olaya karışan 5 esnaf ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çilingir yardımıyla söz konusu iş yerinin kapısını açtırıp işlem yaptı. 


Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Tokat'ta sahte ürün arbedesi: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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