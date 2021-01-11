Bıçaklı kavga: 1 ölü
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Bıçaklı kavga: 1 ölü

11.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:14

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde Murat Kaplan ile Emre A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre A, Kaplan'ı bıçakla yaraladı.

Ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bıçaklı kavga: 1 ölü
Bıçaklı kavga: 1 ölü
Bıçaklı kavga: 1 ölü
Bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak

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