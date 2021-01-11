Bıçaklı kavga: 1 ölü

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde Murat Kaplan ile Emre A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre A, Kaplan'ı bıçakla yaraladı.

Ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak