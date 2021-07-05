Son dakika haberi | Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki hamile kadın ve bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ferdi Yaşar (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolunun 63. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile aynı aileden Neşe Yeşersu (27), Arife (31), Taha Niyazi (8) ve Eren Yaşar (11) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu