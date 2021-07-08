Son dakika haberi | Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı
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Son dakika haberi | Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı

Son dakika haberi | Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, 3 inek kısmen, 3 inek de tamamen kuyrukları kesilmiş olarak bulundu.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, 3 inek kısmen, 3 inek de tamamen kuyrukları kesilmiş olarak bulundu. Bölgede yaşayan A.K., şüphe üzerine gözaltına alındı.

Olay, dün Reşadiye'ye bağlı Kuzbağı köyü Akpınar Yaylası'nda meydana geldi. Besicilikle uğraşan Murat Yılmaz, yaylada sabah otlamaya bıraktığı büyükbaşlarından bazılarını akşam kuyrukları kesik buldu. Yılmaz, 3 ineğin kısmen, 3 ineğin de tamamen kuyruklarının kesildiğini gördü. Yılmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu aynı bölgede yaşayan A.K., şüphe üzerine gözaltına alındı. Kuyruğu kesilen hayvanlara ise yaylaya çağırılan veteriner hekim müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son dakika haberi | Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı
Son dakika haberi | Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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