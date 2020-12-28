Son dakika haberi... TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi."
28.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:45
Son dakika haber: TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Eda Ünlü Özen