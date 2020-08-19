Son dakika haberi | Tır otomobili biçti: 1 ölü
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Son dakika haberi | Tır otomobili biçti: 1 ölü

Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tır otomobili biçti.

19.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:37

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tır otomobili biçti. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İslahiye çevreyolu otogar kavşağında meydana geldi. Hatay istikametinden Gaziantep istikametine gelen Beyazıt U. yönetimindeki 31 AER 20 plakalı İveco marka tır, iddiaya göre kavşakta hızını alamayarak Sadullah K. yönetimindeki 27 SL 188 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sadullah K. ağır yaralandı. Yaralı Sadullah K. olay yerine gelen ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sadullah K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Sadullah K.'nın kaza yaptığını duyan yakınları hastaneye akın etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sadullah K.'nın ölüm haberini duyan anne Fidan K. fenalık geçirerek hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Sadullah K.'nın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek.

Ölümle sonuçlanan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Son dakika haberi | Tır otomobili biçti: 1 ölü

Kaynak: İHA

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