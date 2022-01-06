Son dakika haberi | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi, Kazakistan'dan yurda döndü - Haberler
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Son dakika haberi | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi, Kazakistan'dan yurda döndü

Son dakika haberi | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi, Kazakistan'dan yurda döndü
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile eşi Tuğçe Saatman Aycı, Kazakistan'ın Almatı kentinden THY'nin kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile eşi Tuğçe Saatman Aycı, Kazakistan'ın Almatı kentinden THY'nin kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre, protestoların yaşandığı Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan İlker Aycı ve eşi, "TK 6223" sefer sayılı kargo uçağı ile saat 21.45'te Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Seferi icra eden kargo uçağında kaptan pilot, ikinci pilot, yükleme uzmanı (load master) ve bir teknisyen de yer aldı.

İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı'nın Kazakistan'da bulundukları sürede olumsuz bir durumla karşılaşmadıkları öğrenildi.

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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