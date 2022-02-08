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Son dakika haberi! Thor'un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Thor'un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın İpekyolu ilçesinde Thor isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Thor isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Thor isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İpekyolu, Eroin, Thor, Van, 3. Sayfa, Haber

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