Şırnak'ta 5 terörist ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu
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Şırnak'ta 5 terörist ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122'ye yükseldi.

Şırnak'ta 5 terörist ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu
30.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:06

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. İkna çalışmalarıyla 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlık açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 122'YE YÜKSELDİ

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122'ye yükseldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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