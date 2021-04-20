Son dakika haberi | Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Keşan'da, İspat Cami Mahallesi Çayır Sokak'ta çıktığı ahşap telefon direğinde mahsur kalan kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki direkte telefon kablosuna tutunan kediyi merdiven yardımıyla kurtararak indirdi. Sağlık durumu iyi olan kedi, koşarak gözden kayboldu.


Son dakika haberi | Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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