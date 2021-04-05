Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı
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Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TARI - Haberler | Güncel

Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı Giresun'un Piraziz ilçesinde 'Köpük' isimli golden cinsi köpek tellere sıkışan kargaya görüp havlamaya başlayınca çevredekiler kargayı fark etti.

Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde 'Köpük' isimli golden cinsi köpek tellere sıkışan kargaya görüp havlamaya başlayınca çevredekiler kargayı fark etti. İtfaiye görevlilerinin bölgeye çağrılması ile karga sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde bir yamaçtan taş düşmesini önlemek için yamaca giydirilen tellerin arasına bir karga sıkıştı. Dün yoldan geçerken kargayı fark eden 'Köpük' isimli köpek havlayarak tellerin arasına sıkışan karganın fark edilmesine sebep oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla kurtarılan karga özgürlüğüne kavuştu. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde gerçekleşen bu dayanışma herkesin takdirini kazandı.

Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı
Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı
Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı
Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TARI

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