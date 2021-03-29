Son dakika haberi! Tekirdağ NKÜ'de kanser tedavisinde kullanılan hücresel immün tedavisi aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Son dakika haberine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğinde hücresel immün tedavisinde kullanılmak üzere başlatılan aşı çalışmalarının laboratuvar aşamasında sona gelindiği bildirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğinde hücresel immün tedavisinde kullanılmak üzere başlatılan aşı çalışmalarının laboratuvar aşamasında sona gelindiği bildirildi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak sağlık alanından önemli işlere imza atmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalı'ndaki öğretim üyelerinin ve öğrencilerin hücresel immün tedavisi çalışması yürüttüklerini anlatan Şahin, laboratuvar çalışmalarının son derece hızlı bir şekilde devam ettiğini, yakın zamanda sevinçli haberler alacaklarını dile getirdi.

NKÜ Tıp Fakültesi Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut da kanser aşısı, immün hücresel tedavisi bağışıklık sisteminin kansere karşı kullanılan bir tedavi olduğunu söyledi.

Turgut, immün hücresel tedavisinin son 30 yıldır gündemde olduğunu fakat 3-4 yıldır oldukça ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Genetik mühendisliğinin olaya eklenmesiyle beraber bu tedavi yöntemi bir ivme kazandı. Oldukça başarılı sonuçlar var. Avrupa'da ve Amerika'da belirli hasta gruplarına standart tedavi haline gelmiş durumda. Ülkemizde bu konuda öncü olabilecek durumdayız. Yaptığımız çalışmalarla belirli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Hastaya uygulanma öncesi aşamadayız. İnsan çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Bununda yakın bir zamanda 1 yıl içerisinde gerçekleşeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

NKÜ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bahadır Batar da klinik çalışmalara bir yıl önce başladıklarını hatırlattı.

Batar, klinik öncesi çalışmaları tamamlayıp, klinik çalışmalara başlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Klinik öncesi araştırmalarımızda özellikle bağışıklık sisteminde rol oynayan hücrelerin genlerinde yeniden düzenlenmeler yaparak, bu bağışıklık sistemi hücrelerinin, tümör hücrelerini çok daha spesifik olarak tanımasını, güçlü bir immün yanıt oluşturmasını ve tümör hücrelerini ortadan kaldırmasını amaç ediyoruz.

Dünyada da modern kanser immün tedavisi çalışmaları devam ediyor. Bazı faz çalışmaları göstermiştir ki modern kanser immün tedavisi yöntemlerinin kanser tedavilerinde özellikle büyük başarılara yol açmıştır. Bizde hücresel kanser immün tedavi yöntemini geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman