Son dakika haberi: Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, Tekirdağ Büyükşehir, Ergene, Çorlu ve Çerkezköy belediyelerinin itfaiye ekipleri ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "İtfaiye ekiplerimiz müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız yapılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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