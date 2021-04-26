Son dakika haberi | Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı (2)
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı (2)

Son dakika haberi | Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre EDİRNE'DE DE 6 ASKERE GÖZALTIİstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Edirne'de subay ve astsubay 6 şüpheli, gözaltına alındı.

EDİRNE'DE DE 6 ASKERE GÖZALTI

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Edirne'de subay ve astsubay 6 şüpheli, gözaltına alındı. Edirne merkez ve Keşan ilçesinde gözaltına alınan 6 şüphelinin, soruşturmalarının yürütüleceği İstanbul'a gönderileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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