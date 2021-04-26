Son dakika haberi | Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı (2)

Son dakika habere göre EDİRNE'DE DE 6 ASKERE GÖZALTIİstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Edirne'de subay ve astsubay 6 şüpheli, gözaltına alındı.