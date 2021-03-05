Son dakika haberi... Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı
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Son dakika haberi... Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı

05.03.2021 03:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 03:28

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayraklarının asıldığı ve evin önüne taziye çadırı kurulduğu görüldü.

Son dakika haberi... Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haberi... Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haberi... Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haberi... Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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