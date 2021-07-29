Son dakika haberi | Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
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Son dakika haberi | Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti

Son dakika haberi | Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'dan tatil için Olimpos'a giden gençler, Manavgat'ta çıkan yangına itfaiyeyle birlikte müdahale etti.

Adana'dan tatil için Olimpos'a giden gençler, Manavgat'ta çıkan yangına itfaiyeyle birlikte müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'de çıkan ve rüzgarın da etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangın devam ediyor.

Adana'dan tatil için Olimpos'a giden Samet Yalçınkaya (31), Ömer Yalçın (24) ve Tunus Karsandık (27), yangını görüp itfaiyeyle birlikte müdahale etti. 3 gencin itfaiyenin hortumlarıyla yangına müdahale anıysa saniye saniye görüntülendi. Canları pahasına yaklaşık 4 saat boyunca yangına müdahale eden gençler, yangının daha da büyümesi ve havadan müdahalenin başlamasıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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