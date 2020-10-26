Son dakika haberi | - Tartıştıkları genci vurarak öldürdü
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Son dakika haberi | - Tartıştıkları genci vurarak öldürdü

26.10.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:19

Gelen son dakika haberine göre - Tartıştıkları genci vurarak öldürdü Konya'da tartıştıkları gencin "Vuramazsın, haydi vursana" dediği cinayet zanlısı, "Ben mi vuramayacağım" diyerek tüfeği ateşledi Konya'da kız meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

- Tartıştıkları genci vurarak öldürdü

Konya'da tartıştıkları gencin "Vuramazsın, haydi vursana" dediği cinayet zanlısı, "Ben mi vuramayacağım" diyerek tüfeği ateşledi

KONYA - Konya'da kız meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Ramazan Ş. ile kız arkadaşı yolda yürüdükleri sırada tartışırken o sırada yoldan geçen Mehmet Demirbaş ve arkadaşları olaya müdahale etmek istedi. Tartışarak Ramazan Ş'yi darp eden Mehmet Demirbaş ve arkadaşları olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından Ramazan Ş., Mustafa D. ve Furkan E. ile birlikte parka gelerek Mehmet Demirbaş ile tartışmaya başladı. Mustafa D. ise parka yanında tüfekle geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Demirbaş'ın, "Vuramazsın, haydi vursana" dediği, bunun üzerine Mustafa D'nin (18), "Ben mi vuramayacağım" diyerek tüfeği 3 el ateşlediği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Demirbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Ş., Mustafa D. ve Furkan E. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | - Tartıştıkları genci vurarak öldürdü
Son dakika haberi | - Tartıştıkları genci vurarak öldürdü
Son dakika haberi | - Tartıştıkları genci vurarak öldürdü
Son dakika haberi | - Tartıştıkları genci vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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