Son dakika haberi: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Funda Koyuncu (35), tartıştığı eşi Recep Koyuncu (39) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartışma yaşadı. İddiaya göre; komşusunun eşine iftirada bulunması üzerine Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden yaraladı.

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.