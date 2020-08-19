Son dakika haberi | Tarsus'ta 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Tarsus'ta 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Tarsus'ta 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı
19.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

İlk kazada, Serkan Kaya idaresindeki 33 AEE 396 plakalı Doğan marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi refüje çarpıp, takla atarak durabildi. Kazada sürücü Serkan Kaya ile otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kazada ise, Burhanettin Söğüt (56) yönetimindeki 06 CAD 96 kamyon TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi refüjlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burhanettin Söğüt aracın içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Burhanettin Söğüt Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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