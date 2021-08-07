Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."
Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin