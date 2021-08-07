Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."
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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."

Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor.'
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor." - Haberler
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