Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor."

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor.