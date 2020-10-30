Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
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Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor

30.10.2020 08:06 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:09
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor

Son dakika haber... MARDİN'in Derik ilçesinde vatandaşlar, yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Artuklu dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi Rebet Kalesi'nin turizme kazandırılmasını istedi.

MARDİN'in Derik ilçesinde vatandaşlar, yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Artuklu dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi Rebet Kalesi'nin turizme kazandırılmasını istedi.

Derik ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Hisaraltı Mahallesi'nde bulunan Rabat Kalesi, turizme kazandırılmayı bekliyor. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Artuklu döneminde birtakım ilaveler eklenerek onarımı yapılan kalenin inşasında yöresel kesme taş ve moloz taşlar kullanılmış. Dikdörtgen plana sahip, büyük ve heybetli bir yapıya sahip olan, 15 burcu bulunan kalenin, geçmişte bir karargah olarak kullanıldığı biliniyor. Kalenin köşelerinde gözetleme amacıyla kullanılan yaklaşık 15 metre yükseklikte 4 kule bulunurken, doğu ve batısında 2 kapısına sahip kalenin yer altında kale komutanına ait bir köşkün kalıntılarının da bulunduğu değerlendiriliyor.Hisaraltı Mahalle Muhtarı Vahit Arslan, Rebet Kalesi'nin turizme kazandırılması için çağrıda bulunarak, restorasyonun yapılmasının gerektiğini söyledi. Arslan, "Mahallemizden 3 kilometre uzakta olan kalenin yolu yok, dik yokuşlu yolun çıkılması çok zor. Yolunun yapılması ve restorasyonun olması hem ülkemize hem ilimize ve ilçemize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.


Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor
Son dakika haberi... Tarihi kalenin turizme kazandırılması isteniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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