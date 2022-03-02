Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde T.H. ve C.T'nin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 79 sikke, 3 heykel bulundu.

Gözaltına alınan T.H. ve C.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title