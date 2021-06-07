Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
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Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi

Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman - Haberler | Güncel

Düzce'de meydana gelen kazada, torunu ile ilerlediği sırada bozulan kamyonetini tamir etmek için aracın altına giren İzzet Büyük, freni boşalan kamyonetin altında kaldı. Talihsiz kazada dede can verirken, büyük korku yaşayan torununun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde torunuyla birlikte kamyonetle ilerleyen İzzet Büyük (56), kamyonetin arızalanmasının ardından 6 yaşındaki torunu Çınar'ı araçta bırakarak, kamyonetin altına girdi. Bu sırada aniden freni boşalan kamyonet dedeyi ezerken, Çınar'la birlikte otomobile çarparak durabildi.

Bir anda gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi

Akçakoca Osmaniye Mahallesi Arif Bey Caddesi üzerinde yaşanan kaza büyük korkuya neden oldu. Arızalanan kamyonu durduran sürücü İzzet Büyük, tamir etmek için aracın altına girdi.

100 METRE SONRA DURABİLDİ

Bu sırada freni boşalan kamyon hareket ederek, sürücüyü ezdikten sonra yaklaşık 100 metre ileride park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kaza sırasında kamyonda oturan Büyük'ün torunu Çınar, yara almadan kurtuldu.

Bir anda gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi

BÜYÜK KORKU YAŞADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İzzet Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir anda gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak bölgeye gelen İzzet Büyük'ün yakınları fenalaştı. Kaza sonrası korku içindeki Çınar'ı, babası kucağına alarak sakinleştirdi. Bölgede yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Büyük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman

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Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi - Haberler
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