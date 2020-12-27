Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada
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Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada

27.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:11

Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı.

Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada

-Sinir krizleri geçiren ve kafasını duvara vuran zanlı, kameralara yansıdı

İSTANBUL - Taksim'de maske takmadığı için kendisini uyarana polise saldıran Lübnan uyruklu zanlı, hastaneyi de birbirine kattı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede sinir krizi geçiren ve kafasını duvara vuran zanlı, kameralara yansıdı. Tedavisi ardından adliyeye sevk edilen zanlının sınırdışı edileceği öğrenildi.

Taksim'de dün yaşanan olayda Lübnan asıllı Baha H. isimli zanlı, maske takmadığı için kendisini uyaran polise saldırmış ve gözaltına alınmıştı. Gözaltı işleminin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlının, burada da olay çıkardığı ortaya çıktı. Sinir krizi geçiren ve kafasını duvarlara vuran zanlı, kameralara yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıya ifade veren zanlı serbest bırakıldı. Zanlı polis tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada
Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada
Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada
Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastaneyi de birbirine kattı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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