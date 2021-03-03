Son dakika haberi | Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma (2)
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Son dakika haberi | Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma (2)

03.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:31
Son dakika haberi | Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma (2)

Son dakika haberleri: DURUŞMA 14 TEMMUZ'A ERTELENDİDiyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak, öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ve firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın ikinci duruşması, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMA 14 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak, öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ve firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın ikinci duruşması, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gün boyu süren duruşmada mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısı, Elçi'nin avukatlarının beyanını aldıktan sonra sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'yi çapraz sorguya aldı. Duruşmaya bulundukları ilden SEGBİS ile bağlanan sanık polisler S.T., F.T. ve M.S., üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Sanıkların da ifadesini dinleyen mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Temmuz'a ertelerken, sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. hakkında yurtdışı yasağı uygulanması ve gizli tanıdığın gelecek duruşmada mahkemede hazır olup, yüz ve sesinin değiştirilerek ifadesinin alınmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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