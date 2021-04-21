Son dakika haberi! SUYU 30 METRE ÇEKİLEN SALDA GÖLÜ'NÜN ÇAMUR ÇUKURLARI KAPANIYOR

Edinilen son dakika haberine göre Turkuaz mavisi suyu ve beyaz kumsalıyla dünyaca ünlenen Salda Gölü'nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi.

Turkuaz mavisi suyu ve beyaz kumsalıyla dünyaca ünlenen Salda Gölü'nün suyu, kuraklık nedeniyle 30 metre çekildi.

Yazın ziyaretçilerin çamur banyosu için açtığı çukurlar da kapanmaya başladı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün geçen yıl 15 Ekim'de ziyarete kapatılmasıyla gölün Beyaz Adalar sahilinde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı. Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi gördü. Göle gelen ziyaretçiler cilde faydası olduğu gerekçesiyle göl kıyısında çukurlar açarak çamur banyosu yaptı. Gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 15 Ekim 2020'de bu bölge ziyarete kapatıldı. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi. Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesinin yükseldiği tespit edilirken ayrıca Türkiye'de ilk defa dumansız hava sahası uygulanan göl olan Salda Gölü'nün kıyısında sigara içmek de yasaklandı. Göl aynasına kadar girilerek doğal dokuya zarar veren araçların girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında, bir alana yönlendirilirken alan 7/24 kamera sistemi ile izleniyor.

SUYU 30 METRE ÇEKİLDİ

Geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nde, yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle çekilme meydana geldi. Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı bölümünde suların 20-30 metre çekilmesinin ardından küçük adacıklar ortaya çıktı. Son günlerdeki yağmur ve kar yağışı da Salda Gölü'ne çare olmadı. Gölün Beyaz Adalar ve Halk Plajı kısmındaki çekilme görenlerin içini burktu. Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için suya girdiği bölümlerde oluşan adacıklar şimdi yürünebilecek hale geldi. Suyun çekildiği kıyıda çamura dönen küçük bir su birikintisinin kaldığı dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı