Son dakika haberi | Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bombalı saldırı: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.