Son dakika haberi! Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi
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Son dakika haberi! Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi

11.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:10
Son dakika haberi! Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi

Son dakika haberler... Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını, kendiliğinden etkisini yitirdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını, kendiliğinden etkisini yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında başlayan yangın, sabaha kadar sürdü.

Sınırın sıfır noktasına kadar yaklaşan yangın, daha sonra kendiliğinden etkisini kaybederek söndü.

Alevler 2 gün önce Türkiye tarafına sıçramış, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 15:12:58. #1.14#
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